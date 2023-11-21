Спасатель Аршакян призвал не выходить на тонкий лёд

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян напомнил об опасности выхода на тонкий лёд.

«Сейчас температурные качели, очень тонкий лёд, он даёт видимый обман. Человек начинает наступать, вроде бы стоит, а потом один-два раза, один-два шага — и лёд проваливается», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, особенную внимательность должны проявлять родители, так как нельзя оставлять детей у водоёмов без присмотра.

«У нас на территории области очень много СНТ, то есть это дачные кооперативы, где сейчас какие-то небольшие пруды. Очень много случаев, когда маленькие дети проваливались под лёд прямо рядом с домом», — пояснил Аршакян.

Он добавил, что при температуре воды +2...+5 °С человек может потерять сознание уже через десять минут.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», спасатели предупредили об опасности выхода на тонкий лёд в Удмуртии.