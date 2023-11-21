Спасатель Аршакян призвал не выходить на тонкий лёд
«Сейчас температурные качели, очень тонкий лёд, он даёт видимый обман. Человек начинает наступать, вроде бы стоит, а потом один-два раза, один-два шага — и лёд проваливается», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, особенную внимательность должны проявлять родители, так как нельзя оставлять детей у водоёмов без присмотра.
«У нас на территории области очень много СНТ, то есть это дачные кооперативы, где сейчас какие-то небольшие пруды. Очень много случаев, когда маленькие дети проваливались под лёд прямо рядом с домом», — пояснил Аршакян.
Он добавил, что при температуре воды +2...+5 °С человек может потерять сознание уже через десять минут.
Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», спасатели предупредили об опасности выхода на тонкий лёд в Удмуртии.