RT в Telegram
Подпишись

Спасатель Аршакян призвал не выходить на тонкий лёд

Короткая ссылка
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян напомнил об опасности выхода на тонкий лёд.

«Сейчас температурные качели, очень тонкий лёд, он даёт видимый обман. Человек начинает наступать, вроде бы стоит, а потом один-два раза, один-два шага — и лёд проваливается», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, особенную внимательность должны проявлять родители, так как нельзя оставлять детей у водоёмов без присмотра.

«У нас на территории области очень много СНТ, то есть это дачные кооперативы, где сейчас какие-то небольшие пруды. Очень много случаев, когда маленькие дети проваливались под лёд прямо рядом с домом», — пояснил Аршакян.

Он добавил, что при температуре воды +2...+5 °С человек может потерять сознание уже через десять минут.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», спасатели предупредили об опасности выхода на тонкий лёд в Удмуртии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить