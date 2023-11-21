В Красноярском крае ввели режим ЧС для устранения последствий урагана
- Gettyimages.ru
Об этом говорится в заявлении МЧС Красноярского края, опубликованном в Telegram.
«На территории пострадавших районов проведён ряд мероприятий по устранению последствий стихии», — написало ведомство.
Руководителям муниципалитетов рекомендовано провести оценку ущерба, а также организовать пункты временного обеспечения для населения.
Как утверждается, режим ЧС введён в городах Ачинск, Канск, Красноярск, Дивногорск, Сосновоборск и в нескольких районах края.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае из-за непогоды без света остаются 90 населённых пунктов.