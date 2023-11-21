В Красноярском крае ввели режим ЧС для устранения последствий урагана

Правительство Красноярского края постановило ввести режим ЧС для проведения ликвидации последствий прошедшего циклона.

Об этом говорится в заявлении МЧС Красноярского края, опубликованном в Telegram.

«На территории пострадавших районов проведён ряд мероприятий по устранению последствий стихии», — написало ведомство.

Руководителям муниципалитетов рекомендовано провести оценку ущерба, а также организовать пункты временного обеспечения для населения.

Как утверждается, режим ЧС введён в городах Ачинск, Канск, Красноярск, Дивногорск, Сосновоборск и в нескольких районах края.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае из-за непогоды без света остаются 90 населённых пунктов.