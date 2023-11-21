РЭО и Мьянма обсудили совместные проекты в сфере обращения с отходами

Состоялось первое заседание делового совета Россия — Мьянма, созданного в марте 2023 года при поддержке торгово-промышленных палат двух стран. В нём приняли участие представители Российского экологического оператора (РЭО).

Об этом сообщает телеканал «360».

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев выразил готовность делиться накопленным опытом в сфере утилизации отходов с другими странами.

«РЭО общается с коллегами из Мьянмы не первый раз, поэтому у нас есть объективное представление о реализации нашего совместного проекта по развитию системы обращения с отходами в Республике Союз Мьянма», — сказал глава РЭО.

Специалисты РЭО представили инновационные российские разработки в области сбора, транспортировки, переработки и захоронения отходов различного типа.

В ближайшее время состоится ещё одна встреча экспертов двух стран.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области планируют построить мусоросортировочный комплекс мощностью до 350 тыс. т. Сроки реализации проекта — до конца 2025 года.