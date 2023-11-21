В Челябинской области заболеваемость COVID-19 выросла на 33% за неделю

В Челябинской области заболеваемость коронавирусом выросла на 33% за неделю с 13 по 19 ноября. Зарегистрировано 1380 случаев COVID-19.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлану Лучинину.

Наибольший рост заболеваемости выявлен среди населения от 50 до 64 лет — 111 случаев за неделю.

Тем временем в Тюменской области за неделю зарегистрировано 1467 случаев COVID-19, что на 525 больше, чем неделей ранее, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на сайт объясняем.рф. Госпитализированы 122 жителя, выздоровели 863.

Ранее сообщалось, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилось в России на 38,4%.