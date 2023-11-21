Специалист Шелехова: российские туристы любят путешествовать по стране самостоятельно

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова заявила, что в настоящее время 70% бронирований приходится на Россию и отечественные туристы любят путешествовать внутри страны самостоятельно.

«Несомненно, забронировать отели на новогодние праздники на данный момент можно ещё в любом городе, но с каждым днём выбора становится всё меньше», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По словам Шелеховой, цены относительно прошлогодних праздников изменились незначительно, а в некоторых городах отели можно найти даже дешевле.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что большинство россиян предпочитают путешествовать в новогодние праздники внутри страны.