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Специалист Шелехова: российские туристы любят путешествовать по стране самостоятельно

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Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова заявила, что в настоящее время 70% бронирований приходится на Россию и отечественные туристы любят путешествовать внутри страны самостоятельно.
Специалист Шелехова: российские туристы любят путешествовать по стране самостоятельно
  • РИА Новости

«Несомненно, забронировать отели на новогодние праздники на данный момент можно ещё в любом городе, но с каждым днём выбора становится всё меньше», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По словам Шелеховой, цены относительно прошлогодних праздников изменились незначительно, а в некоторых городах отели можно найти даже дешевле.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что большинство россиян предпочитают путешествовать в новогодние праздники внутри страны.

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