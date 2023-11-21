Приём заявок на «Премию Рунета — 2023» продлится ещё неделю

Заявки на участие в традиционной «Премии Рунета — 2023», в рамках которой награждают компании и организации, внёсшие значимый вклад в развитие интернет-отрасли в России за год, можно будет подать до 28 ноября.

Для того чтобы отправить заявку, необходимо правильно подобрать нужную номинацию. Это поможет увеличить вероятность стать лауреатом премии.

В основные номинации вошли «Государство и общество», «Экономика и бизнес», «Здоровье и отдых», «Наука, технологии и инновации», «Образование и кадры», а также «СМИ и массовые коммуникации».

Также существуют и специальные номинации, в список которых входят «Туризм и индустрия гостеприимства», «Цифровая экономика, подкасты и цифровой контент», «Социальные проекты и благотворительность» и другое.

В текущем году будет проведено народное голосование, в котором пользователи смогут выбрать лучший социальный проект Рунета.

Кроме того, в честь 20-летия премии участники оргкомитета учредили специальный приз — «10 + 10». Его вручат лучшим проектам и значимым персонам интернета по мнению оргкомитета.