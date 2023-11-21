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Парк общественного транспорта Оренбурга пополнили 63 новых автобуса

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В Оренбург поставили 63 новых пассажирских автобуса по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Парк общественного транспорта Оренбурга пополнили 63 новых автобуса
  • РИА Новости

Накануне президент страны Владимир Путин передал их в Оренбуржье в числе пяти субъектов, передаёт RIA56.

Транспорт закуплен за счёт средств Фонда национального благосостояния, уточнил в своём Telegram-канале губернатор Денис Паслер.

По его словам, за год парк общественного транспорта Оренбурга обновлён более чем на 40%, на 192 единицы.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на главу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова сообщало, что в настоящее время на столичных маршрутах курсирует более 1,3 тыс. электробусов, а в 2024 году к ним добавится ещё 1,2 тыс.

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