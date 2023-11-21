СК: сотрудницу Роспотребнадзора в Москве убили из-за её опрятной одежды

Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила, что сотрудница Роспотребнадзора стала жертвой нападения и убийства в сквере на западе Москвы из-за опрятной одежды — напавший на неё уроженец Дагестана, намеревавшийся совершить ограбление, выбрал именно её в связи с хорошим внешнем видом.

Об этом говорится в Telegram столичного СК.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершённое из корыстных побуждений) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК России (разбой)», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что убийство произошло 18 сентября в сквере вблизи улицы Молдавской в городе Москве. Именно там было обнаружено тело женщины 1972 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения, а также повреждениями в области лица.

Задержанный в кратчайшие сроки 37-летний уроженец Республики Дагестан в ходе допроса признал свою вину. Он уже показал следователям, как совершил преступление.

Фигурант жил в Москве без регистрации по месту пребывания, не имея постоянного места работы и законного источника дохода.

«Преследуя корыстные цели, выраженные в желании быстрого незаконного обогащения. Реализуя преступный умысел на хищение чужого имущества и совершение убийства, он выбрал в качестве своей жертвы одну из опрятно одетых женщин зрелого возраста. По его мнению, её внешний вид свидетельствовал о наличии ценного имущества и денежных средств», — сказали в ведомстве.

Как указывает РИА Новости, речь идёт об убитой сотруднице Росприроднадзора.