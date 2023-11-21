RT в Telegram
Подпишись

СК: сотрудницу Роспотребнадзора в Москве убили из-за её опрятной одежды

Короткая ссылка
Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила, что сотрудница Роспотребнадзора стала жертвой нападения и убийства в сквере на западе Москвы из-за опрятной одежды — напавший на неё уроженец Дагестана, намеревавшийся совершить ограбление, выбрал именно её в связи с хорошим внешнем видом.
СК: сотрудницу Роспотребнадзора в Москве убили из-за её опрятной одежды
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram столичного СК.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершённое из корыстных побуждений) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК России (разбой)», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что убийство произошло 18 сентября в сквере вблизи улицы Молдавской в городе Москве. Именно там было обнаружено тело женщины 1972 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения, а также повреждениями в области лица. 

Задержанный в кратчайшие сроки 37-летний уроженец Республики Дагестан в ходе допроса признал свою вину. Он уже показал следователям, как совершил преступление.

Фигурант жил в Москве без регистрации по месту пребывания, не имея постоянного места работы и законного источника дохода.

«Преследуя корыстные цели, выраженные в желании быстрого незаконного обогащения. Реализуя преступный умысел на хищение чужого имущества и совершение убийства, он выбрал в качестве своей жертвы одну из опрятно одетых женщин зрелого возраста. По его мнению, её внешний вид свидетельствовал о наличии ценного имущества и денежных средств», — сказали в ведомстве.

Как указывает РИА Новости, речь идёт об убитой сотруднице Росприроднадзора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить