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Юрист Кузнецов напомнил о мерах, применяемых за просрочку кредита

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Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов рассказал, что ждёт за просрочку платежей по кредиту.
Юрист Кузнецов напомнил о мерах, применяемых за просрочку кредита
  • РИА Новости

«Просрочка исполнения кредитных обязательств ведёт к возникновению у кредитора права на принудительное взыскание долга, а также требований о погашении процентов и финансовых санкций», — сообщил эксперт в беседе с Life.ru.

В более долгосрочной перспективе должника могут признать банкротом. А кредитная организация может добиться погашения долга за счёт реализации имущества должника, отметил Кузнецов.

Также, по его словам, кредитор имеет право требовать удовлетворения своих требований за счёт обеспечительных конструкций, к примеру продажи залога.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру» писала, что большинство россиян (94%) полагают, что стали более финансово грамотными в 2023 году. Ещё 6% заявили, что их финансовая грамотность за год не поменялась.

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