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В Петербурге задержали подростка, который выстрелил в женщину из пневматики

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В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, который выстрелил в женщину из пневматического оружия.
В Петербурге задержали подростка, который выстрелил в женщину из пневматики
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба полиции города.

По данным ведомства, 14 октября в полицию обратилась 49-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что неизвестный выстрелил в неё из пневматического оружия.

«Около 20:15 возле дома 7 по Яхтенной улице неизвестный, подойдя к ней со спины, направил ей яркий свет в лицо, одновременно женщина услышала хлопок и почувствовала боль в правом бедре, после чего неизвестный скрылся», — говорится в сообщении.

Женщине удалось самостоятельно добраться до медицинского учреждения. Медики констатировали у пострадавшей кровоподтёк правого бедра.

«17 ноября по подозрению в причастности к этому преступлению задержан 16-летний подросток», — говорится в сообщении.

У подростка изъяли пневматическую винтовку.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В конце октября сотрудники полиции Приозерского района Ленинградской области задержали в посёлке Сосново гражданина одного из среднеазиатских государств, который выстрелил из пневматического пистолета в оппонента

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