RT в Telegram
Подпишись

Тулеева похоронят на Центральном кладбище №1 в Кемерове

Короткая ссылка
Бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева похоронят на Центральном кладбище №1 в Кемерове.
Тулеева похоронят на Центральном кладбище №1 в Кемерове
  • РИА Новости

Об этом говорится в распоряжении действующего губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.

«Похоронить Тулеева Амана-гельды Молдагазыевича 22 ноября 2023 года на Центральном кладбище №1 города Кемерово с соблюдением почестей», — отмечается в документе.

Уточняется, что его будут хоронить в присутствии почётного караула и с использованием госсимволики региона. Также планируется проведение салюта звуковыми сигналами, возложение цветов, гирлянд, венков и т. д.

Ранее стало известно, что траурная церемония прощания с экс-губернатором Кемеровской области состоится 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса имени А.К. Боброва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить