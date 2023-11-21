Бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева похоронят на Центральном кладбище №1 в Кемерове.

Об этом говорится в распоряжении действующего губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.

«Похоронить Тулеева Амана-гельды Молдагазыевича 22 ноября 2023 года на Центральном кладбище №1 города Кемерово с соблюдением почестей», — отмечается в документе.

Уточняется, что его будут хоронить в присутствии почётного караула и с использованием госсимволики региона. Также планируется проведение салюта звуковыми сигналами, возложение цветов, гирлянд, венков и т. д.

Ранее стало известно, что траурная церемония прощания с экс-губернатором Кемеровской области состоится 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса имени А.К. Боброва.