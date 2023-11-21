RT в Telegram
Подпишись

В Москве первым регулярным речным маршрутом воспользовались более 300 тысяч раз

Короткая ссылка
В Дептрансе Москвы сообщили, что столичные электросуда выполнили почти 10 тыс. рейсов и прошли в общей сложности около 70 тыс. км за пять месяцев работы. Первым регулярным речным маршрутом Киевский — Сердце Столицы пассажиры воспользовались более 300 тыс. раз.
В Москве первым регулярным речным маршрутом воспользовались более 300 тысяч раз
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«20 июня президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли первый регулярный речной маршрут круглогодичного электротранспорта. Это уникальный проект не только для нашей страны, но и для всего мира», — рассказал глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

По его словам, на маршруте задействованы шесть причалов. Наиболее востребованным из них стал Киевский — с него отправляются более 40% пассажиров.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Максима Ликсутова сообщало, что в настоящее время на столичных маршрутах курсирует более 1,3 тыс. электробусов, а в 2024 году к ним добавится ещё 1,2 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить