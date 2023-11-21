В Москве первым регулярным речным маршрутом воспользовались более 300 тысяч раз

В Дептрансе Москвы сообщили, что столичные электросуда выполнили почти 10 тыс. рейсов и прошли в общей сложности около 70 тыс. км за пять месяцев работы. Первым регулярным речным маршрутом Киевский — Сердце Столицы пассажиры воспользовались более 300 тыс. раз.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«20 июня президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли первый регулярный речной маршрут круглогодичного электротранспорта. Это уникальный проект не только для нашей страны, но и для всего мира», — рассказал глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

По его словам, на маршруте задействованы шесть причалов. Наиболее востребованным из них стал Киевский — с него отправляются более 40% пассажиров.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Максима Ликсутова сообщало, что в настоящее время на столичных маршрутах курсирует более 1,3 тыс. электробусов, а в 2024 году к ним добавится ещё 1,2 тыс.