Мужчина украл шубу с витрины магазина в центре Москвы
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Сообщается, что инцидент произошёл на Комсомольской площади (площадь Трёх вокзалов).
Ущерб превысил 230 тыс. рублей.
«Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч. 1 ст. 158 УК России). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — цитирует Васенина РИА Новости.
Он добавил, что подозреваемый был неоднократно судим за аналогичные преступления.
Ранее сообщалось, что мужчина украл около 1,6 тыс. лотерейных билетов из торгового ларька в Пятигорске.