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Мужчина украл шубу с витрины магазина в центре Москвы

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Сотрудники полиции задержали мужчину, который украл шубу с витрины магазина в центре Москвы, запихнув её себе в рюкзак. Об этом заявил начальник пресс-службы московского главка МВД России Владимир Васенин.
Мужчина украл шубу с витрины магазина в центре Москвы
  • Gettyimages.ru

Сообщается, что инцидент произошёл на Комсомольской площади (площадь Трёх вокзалов).

Ущерб превысил 230 тыс. рублей.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч. 1 ст. 158 УК России). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — цитирует Васенина РИА Новости.

Он добавил, что подозреваемый был неоднократно судим за аналогичные преступления.

Ранее сообщалось, что мужчина украл около 1,6 тыс. лотерейных билетов из торгового ларька в Пятигорске.

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