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Россияне рассказали, куда отправятся в путешествие на новогодние праздники

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Большинство россиян (80%), принявших участие в новом исследовании, рассказали, что планируют отправиться в новогоднее путешествие на предстоящих праздниках.
Россияне рассказали, куда отправятся в путешествие на новогодние праздники
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование службы доставки Boxberry.

При этом 76% респондентов планируют поездки с семьёй, а 24% — с друзьями или в одиночку.

Предпочтения россиян практически не изменились по сравнению с прошлым годом: 78% москвичей и 87% жителей городов-миллионников выбирают путешествия по России, 9% москвичей и 7% путешественников из регионов хотят посетить страны СНГ, 13% москвичей и 6% жителей крупных российских городов планируют новогоднее путешествие в страны дальнего зарубежья.

Самыми популярными направлениями по России стали Санкт-Петербург, куда собираются отправиться 35% опрошенных россиян, Сочи (20%) и Золотое кольцо (17,7%).

Среди стран СНГ лидирует Республика Беларусь. Из заграничных направлений россиянам интересны Таиланд, страны Европы и ОАЭ.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что большинство россиян предпочитают путешествовать в новогодние праздники внутри страны.

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