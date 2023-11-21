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Финансист Вязовский допустил снижение цен на импортную технику зимой

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Эксперт финансовых рынков и рынка драгоценных металлов, вице-президент компании «Золотая Плата» Алексей Вязовский допустил, что к зиме цены на импортную технику скорректируются в России в связи с укреплением рубля.
Финансист Вязовский допустил снижение цен на импортную технику зимой
  • РИА Новости

За месяц курс рубля укрепился к доллару и евро более чем на 11%, отметила эксперт в разговоре с URA.RU.

При таких условиях импортная техника дешевеет, заметил Вязовский.

«Более того, эффект указа об обязательной продаже валютной выручки себя ещё до конца не проявил, а значит, рубль может ещё больше укрепиться, скорее всего, в диапазоне 80—90 рублей за доллар», — заявил он.

Эксперт допустил, что в связи с этим цены на импортную технику могут понизиться зимой.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с радио «Комсомольская правда» не исключил, что до конца 2023 года цены на смартфоны начнут снижаться.

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