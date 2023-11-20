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«Парламентская газета» представила проект «Письма из Ленинграда»

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«Парламентская газета» представила проект «Письма из Ленинграда», а также создала интерактивную карту блокадного города с адресами героев показанных историй.
«Парламентская газета» представила проект «Письма из Ленинграда»
  • РИА Новости
  • © Израиль Озерский

Идея была реализована вместе с Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Люди приносили нам целые связки документов из расселённых квартир или отдельные письма из собственного семейного архива, который бережно хранили долгие годы», — сообщила директор музея Елена Лезик.

Главный редактор газеты Александр Коренников отметил, что сейчас редакция обсуждает возможности продолжения проекта.

При этом продюсер проекта Александр Лукьянов рассказал, что проект, изначально задумывавшийся как печатный, уже стал мультимедийным.

Так, например, «ожили» в видеоформате голоса блокадников — их письма прочитали воспитанницы петербургского пансиона Министерства обороны.

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