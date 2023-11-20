Президент АКИТ Соколов заявил об отсутствии предпосылок для роста цен на смартфоны

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов заявил, что на данный момент нет объективных предпосылок для роста цен на смартфоны в России.

«Ноябрь-декабрь — традиционно сезон высокого спроса, к которому торговля готовится заранее, создавая достаточный ассортимент товаров во всех категориях, включая электронику. Кроме того, сейчас мы видим поступательное укрепление рубля», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в стабильной позиции находятся все три фактора, которые могли бы привести к росту цен: курс рубля, логистика и доступность стоков.

Как отметил Соколов, появилось много новых брендов и производителей телефонов, которые конкурируют с привычными марками, не уступая им в качестве.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с радио «Комсомольская правда» допустил, что до конца 2023 года цены на смартфоны начнут снижаться.