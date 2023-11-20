Консультант Матвеева рекомендовала отслеживать цены перед «чёрной пятницей»
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«Узнать, обманывает ли вас магазин, просто — подготовьтесь заранее и изучите цены на интересующие вас позиции», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила Матвеева, нередко продавцы продают со скидкой товары, предварительно подняв цены на них в два-три раза.
«Часто так поступают с дешёвыми товарами, увеличение цены на которые не так заметно: косметикой, вещами для дома, посудой. Кроме того, компании часто выставляют на распродажах плохо продающиеся или вышедшие из моды товары, чтобы избавиться от запасов и освободить место для новых коллекций», — пояснила эксперт.
Кроме того, Матвеева посоветовала не доверять неизвестным продавцам, даже если они предлагают очень выгодные цены.
Ранее директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев в беседе с НСН рассказал, как распознать недобросовестного продавца на маркетплейсе.