Консультант Матвеева рекомендовала отслеживать цены перед «чёрной пятницей»

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева заявила, что перед «чёрной пятницей» желательно отслеживать цены, поскольку некоторые продавцы создают лишь иллюзию больших скидок.

«Узнать, обманывает ли вас магазин, просто — подготовьтесь заранее и изучите цены на интересующие вас позиции», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Матвеева, нередко продавцы продают со скидкой товары, предварительно подняв цены на них в два-три раза.

«Часто так поступают с дешёвыми товарами, увеличение цены на которые не так заметно: косметикой, вещами для дома, посудой. Кроме того, компании часто выставляют на распродажах плохо продающиеся или вышедшие из моды товары, чтобы избавиться от запасов и освободить место для новых коллекций», — пояснила эксперт.

Кроме того, Матвеева посоветовала не доверять неизвестным продавцам, даже если они предлагают очень выгодные цены.

Ранее директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев в беседе с НСН рассказал, как распознать недобросовестного продавца на маркетплейсе.