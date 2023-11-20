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МСБ Казани пополнил городской бюджет на 6 млрд рублей по итогам трёх кварталов

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Малый и средний бизнес Казани перечислил в городской бюджет 6 млрд рублей в виде налоговых отчислений за девять месяцев текущего года.
МСБ Казани пополнил городской бюджет на 6 млрд рублей по итогам трёх кварталов
  • Gettyimages.ru
  • © chekat

Об этом на «деловом понедельнике» рассказал замруководителя казанского исполкома Ильдар Шакиров, передаёт «Реальное время».

Он отметил, что это «практически половина от всех налоговых поступлений городского бюджета».

По словам Шакирова, в настоящее время более 101,2 тыс. жителей оформили статус самозанятого. Им оказывают содействие в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.

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