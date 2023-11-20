МСБ Казани пополнил городской бюджет на 6 млрд рублей по итогам трёх кварталов

Малый и средний бизнес Казани перечислил в городской бюджет 6 млрд рублей в виде налоговых отчислений за девять месяцев текущего года.

Об этом на «деловом понедельнике» рассказал замруководителя казанского исполкома Ильдар Шакиров, передаёт «Реальное время».

Он отметил, что это «практически половина от всех налоговых поступлений городского бюджета».

По словам Шакирова, в настоящее время более 101,2 тыс. жителей оформили статус самозанятого. Им оказывают содействие в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.