МСБ Казани пополнил городской бюджет на 6 млрд рублей по итогам трёх кварталов
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Об этом на «деловом понедельнике» рассказал замруководителя казанского исполкома Ильдар Шакиров, передаёт «Реальное время».
Он отметил, что это «практически половина от всех налоговых поступлений городского бюджета».
По словам Шакирова, в настоящее время более 101,2 тыс. жителей оформили статус самозанятого. Им оказывают содействие в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.