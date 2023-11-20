Путин выразил соболезнования родным умершего экс-главы Кузбасса Амана Тулеева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным умершего бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и заявил, что он многое сделал для региона и всегда стремился к созиданию.

Как отметил глава государства в адресованной родным и близким скончавшегося телеграмме с соболезнованиями, Тулеев был человеком действительно государственного масштаба, биография которого тесно связана с переломными событиями в истории государства.

«Аман Гумирович всегда стремился к созиданию, служил России, многое сделал для Кузбасса. Был настоящим народным губернатором, которому доверяли люди. Мы сохраним добрую память об Амане Гумировиче. Примите мои соболезнования, слова поддержки и участия», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее стало известно, что траурная церемония прощания с экс-губернатором Кемеровской области состоится 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса имени А.К. Боброва.