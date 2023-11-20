Жители Москвы арендовали более 230 участков для ИЖС за семь лет

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что жители столицы с 2016 года арендовали более 230 участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«За всё время москвичи арендовали у города 232 земельных участка общей площадью более 31,3 га», — сказал Ефимов.

Отмечается, что арендованные территории, после возведения и регистрации права собственности на дом, столичные власти продают за 40% от кадастровой стоимости.

Перечень столичных земельных участков для строительства на них частных домов и выставляемых на торги размещён на инвестиционном портале Москвы.

Ранее НСН сообщало, что власти Москвы утвердили решение о реорганизации шести участков в Некрасовке.