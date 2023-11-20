RT в Telegram
Подпишись

Жители ЯНАО назвали регионы, где хотели бы встретить Новый год

Короткая ссылка
Более половины жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (52%), принявших участие в новом исследовании, заявили, что хотели бы провести новогодние каникулы, путешествуя по России.
Жители ЯНАО назвали регионы, где хотели бы встретить Новый год
  • Gettyimages.ru
  • © Ziga Plahutar

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис по поиску работы Superjob.

«Остаться на новогодние каникулы в родном городе хотели бы 36% жителей ЯНАО, причём мужчины чаще женщин мечтают провести январские праздники дома: 42% против 30% соответственно», — уточнили авторы исследования.

Из тех, кто хотел бы отправиться в путешествие, 20% выбрали бы Санкт-Петербург, 18% — Москву, 14% — Сочи, 10% — Калининград, 8% — Карелию. На Байкал и в Крым мечтают отправиться по 4% опрошенных.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области разрабатывают новый туристический маршрут к юбилею А. Пушкина «По следам Пугачёвского бунта».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить