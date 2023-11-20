Жители ЯНАО назвали регионы, где хотели бы встретить Новый год

Более половины жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (52%), принявших участие в новом исследовании, заявили, что хотели бы провести новогодние каникулы, путешествуя по России.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис по поиску работы Superjob.

«Остаться на новогодние каникулы в родном городе хотели бы 36% жителей ЯНАО, причём мужчины чаще женщин мечтают провести январские праздники дома: 42% против 30% соответственно», — уточнили авторы исследования.

Из тех, кто хотел бы отправиться в путешествие, 20% выбрали бы Санкт-Петербург, 18% — Москву, 14% — Сочи, 10% — Калининград, 8% — Карелию. На Байкал и в Крым мечтают отправиться по 4% опрошенных.

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