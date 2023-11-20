В Челябинской области проводят проверку по факту обнаружения трупа мужчины

В лесу города Пласта Челябинской области обнаружен труп мужчины. По предварительным данным, погибший числился как без вести пропавший.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

«По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Личность погибшего установлена, это 41-летний мужчина. Он пропал, поиски велись почти две недели.

Предварительная причина гибели — обморожение.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в мини-отеле обнаружили тела мужчины и женщины.