В Челябинской области проводят проверку по факту обнаружения трупа мужчины
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.
«По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.
Личность погибшего установлена, это 41-летний мужчина. Он пропал, поиски велись почти две недели.
Предварительная причина гибели — обморожение.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в мини-отеле обнаружили тела мужчины и женщины.