В России провели мониторинг покупательской активности при посещении магазинов

Эксперты провели исследование и пришли к выводу, что в среднем россияне посещают продуктовые магазины 16 раз в месяц.

При этом 80,5% ходят только в один магазин, а почти каждый пятый совершает покупки минимум в двух, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные «Тинькофф Журнала».

В два продовольственных магазина заходят 15% респондентов, в три — 3,3%, в четыре и более —1,2%.

Чаще всего посещают несколько магазинов за раз в выходные: с 10:00 до 19:00 доля походов, которые включают в себя больше одного магазина, превышает 20%.

В будни больше времени на магазины тратят по вторникам и пятницам. Пик активности приходится на период с 16:00 до 19:00.

Ранее директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев в беседе с НСН рассказал, как распознать недобросовестного продавца на маркетплейсе.