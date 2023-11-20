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В России провели мониторинг покупательской активности при посещении магазинов

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Эксперты провели исследование и пришли к выводу, что в среднем россияне посещают продуктовые магазины 16 раз в месяц.
В России провели мониторинг покупательской активности при посещении магазинов
  • Gettyimages.ru
  • © PixelsEffect

При этом 80,5% ходят только в один магазин, а почти каждый пятый совершает покупки минимум в двух, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные «Тинькофф Журнала».

В два продовольственных магазина заходят 15% респондентов, в три — 3,3%, в четыре и более —1,2%.

Чаще всего посещают несколько магазинов за раз в выходные: с 10:00 до 19:00 доля походов, которые включают в себя больше одного магазина, превышает 20%.

В будни больше времени на магазины тратят по вторникам и пятницам. Пик активности приходится на период с 16:00 до 19:00.

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