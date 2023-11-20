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Стали известны российские города, где не доверяют распродажам

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Новое исследование показало, что в некоторых регионах России жители гораздо меньше доверяют скидкам и акциям в период распродаж, тогда как в других уровень доверия к ним выше.
Стали известны российские города, где не доверяют распродажам
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Это показало исследование Pro-Vision, пишет «Газета.Ru».

Наибольшее число скептиков проживает в Тамбове, где почти 13% горожан не доверяют акциям «чёрной пятницы». Также низкий уровень доверия показали жители Омска, Петрозаводска, Тольятти и Пскова.

Напротив, позитивно относятся к распродажам жители Ставрополя (50%), а также Гусь-Хрустального, Кирова, Костромы и Ижевска.

Ранее директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев в беседе с НСН рассказал, как распознать недобросовестного продавца на маркетплейсе.

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