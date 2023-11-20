Стали известны российские города, где не доверяют распродажам
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Это показало исследование Pro-Vision, пишет «Газета.Ru».
Наибольшее число скептиков проживает в Тамбове, где почти 13% горожан не доверяют акциям «чёрной пятницы». Также низкий уровень доверия показали жители Омска, Петрозаводска, Тольятти и Пскова.
Напротив, позитивно относятся к распродажам жители Ставрополя (50%), а также Гусь-Хрустального, Кирова, Костромы и Ижевска.
Ранее директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев в беседе с НСН рассказал, как распознать недобросовестного продавца на маркетплейсе.