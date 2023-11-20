RT в Telegram
Подпишись

Собянин рассказал о строительстве новых магистралей в Москве

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство новой трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе в ТиНАО планируют завершить в 2026 году.
Собянин рассказал о строительстве новых магистралей в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

Общая протяжённость магистрали составит 22,5 км. На трассе построят 23 искусственных сооружения, добавил Собянин.

Кроме того, по его словам, продолжается строительство новой трассы от Боровского до Варшавского шоссе: три участка готовы, на двух ещё ведутся работы.

Наряду с этим мэр отметил, что готовность другой новой дороги — от Столбова до Варшавского шоссе — составляет 70%.

Ранее, по сообщениям НСН, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в январе — октябре 2023 года инспекторы Мосгосстройнадзора провели 167 проверок на строящихся объектах столичного метро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить