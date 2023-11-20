Собянин рассказал о строительстве новых магистралей в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство новой трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе в ТиНАО планируют завершить в 2026 году.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

Общая протяжённость магистрали составит 22,5 км. На трассе построят 23 искусственных сооружения, добавил Собянин.

Кроме того, по его словам, продолжается строительство новой трассы от Боровского до Варшавского шоссе: три участка готовы, на двух ещё ведутся работы.

Наряду с этим мэр отметил, что готовность другой новой дороги — от Столбова до Варшавского шоссе — составляет 70%.

Ранее, по сообщениям НСН, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в январе — октябре 2023 года инспекторы Мосгосстройнадзора провели 167 проверок на строящихся объектах столичного метро.