Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ДТП в Новосибирской области.

«Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил и. о. руководителя Следственного управления СК России по Новосибирской области Бадулину А.Н. возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Ранее начальник отдела ГИБДД «Искитимский» Олег Носулин заявил, что число погибших в результате ДТП в Новосибирской области возросло до двух, пострадали 13 человек.