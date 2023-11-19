В ДТП под Новосибирском пострадали 14 человек

В результате столкновения микроавтобуса с «газелью» в Искитимском районе Новосибирской области пострадали 14 человек, заявили в Минздраве региона.

«Уточнённая информация по ДТП в Искитимском районе с пассажирским микроавтобусом. Один человек погиб, 14 травмированы», — приводит заявление ведомства ТАСС.

Уточняется, что госпитализировали семь пострадавших, одного из них — в крайне тяжёлом состоянии в реанимационное отделение.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области, ещё один пострадал.

До этого в Калининграде водитель BMW врезался в автобусную остановку, пострадали три человека, ребёнок погиб.