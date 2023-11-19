В ДТП под Новосибирском пострадали 14 человек
- РИА Новости
«Уточнённая информация по ДТП в Искитимском районе с пассажирским микроавтобусом. Один человек погиб, 14 травмированы», — приводит заявление ведомства ТАСС.
Уточняется, что госпитализировали семь пострадавших, одного из них — в крайне тяжёлом состоянии в реанимационное отделение.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области, ещё один пострадал.
До этого в Калининграде водитель BMW врезался в автобусную остановку, пострадали три человека, ребёнок погиб.