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В ДТП под Новосибирском пострадали 14 человек

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В результате столкновения микроавтобуса с «газелью» в Искитимском районе Новосибирской области пострадали 14 человек, заявили в Минздраве региона.
В ДТП под Новосибирском пострадали 14 человек
  • РИА Новости

«Уточнённая информация по ДТП в Искитимском районе с пассажирским микроавтобусом. Один человек погиб, 14 травмированы», — приводит заявление ведомства ТАСС.

Уточняется, что госпитализировали семь пострадавших, одного из них — в крайне тяжёлом состоянии в реанимационное отделение.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области, ещё один пострадал.

До этого в Калининграде водитель BMW врезался в автобусную остановку, пострадали три человека, ребёнок погиб.

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