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В Новокузнецке два человека погибли при падении дерева на автомобиль

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Дерево упало на автомобиль в Новокузнецке, в результате погибли два человека, ещё двое пострадали, сообщает СУ СК по Кемеровской области.
В Новокузнецке два человека погибли при падении дерева на автомобиль
  • РИА Новости

«В Кемеровской области – Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту смерти двух жителей города Новокузнецка, наступившей в результате падения дерева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тела мужчины и женщины были обнаружены в автомобиле в Заводском районе города.

В салоне машины находились ещё два человека, мужчина и женщина, они госпитализированы.

Ранее в Новокузнецке женщину придавило сорвавшейся из-за ураганного ветра рекламной вывеской, она госпитализирована.

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