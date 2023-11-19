В Новокузнецке два человека погибли при падении дерева на автомобиль
- РИА Новости
«В Кемеровской области – Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту смерти двух жителей города Новокузнецка, наступившей в результате падения дерева», — говорится в сообщении.
Отмечается, что тела мужчины и женщины были обнаружены в автомобиле в Заводском районе города.
В салоне машины находились ещё два человека, мужчина и женщина, они госпитализированы.
Ранее в Новокузнецке женщину придавило сорвавшейся из-за ураганного ветра рекламной вывеской, она госпитализирована.