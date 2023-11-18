СК просят проверить рэпера Гуфа на предмет оскорбления им чувств верующих
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Авторами обращения выступили Русская община и ряд активистов.
Отмечается, что поводом для этого стало видео со священниками во время службы, которое Гуф опубликовал в своих социальных сетях. Музыкант наложил на кадры свою музыку.
Авторы обращения обратили внимание на то, что в композиции пропагандируются наркотики и преступное поведение.
Сам рэпер уже удалил запись и опубликовал извинения.
Представитель рэпера, отвечающий за сотрудничество и рекламу, отказался комментировать инцидент RT.