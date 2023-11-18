СК просят проверить рэпера Гуфа на предмет оскорбления им чувств верующих

Следственный комитет России просят проверить рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) на предмет оскорбления им чувств верующих.

Авторами обращения выступили Русская община и ряд активистов.

Отмечается, что поводом для этого стало видео со священниками во время службы, которое Гуф опубликовал в своих социальных сетях. Музыкант наложил на кадры свою музыку.

Авторы обращения обратили внимание на то, что в композиции пропагандируются наркотики и преступное поведение.

Сам рэпер уже удалил запись и опубликовал извинения.

Представитель рэпера, отвечающий за сотрудничество и рекламу, отказался комментировать инцидент RT.