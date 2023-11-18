В Южно-Сахалинске участников спецоперации не пустили в бар

В Южно-Сахалинске участников специальной военной операции сначала не пустили в бар, а после обстреляли из газового пистолета, рассказал RT друг военнослужащих.

По словам собеседника телеканала, инцидент произошёл накануне ночью. Пять мужчин, среди которых два офицера, пришли отмечать получение орденов Мужества, но их не пустили в заведение без объяснения причин.

«Мы попросили администратора позвать, на что они начали проявлять агрессию, мы начали снимать видео, они вызвали ГБР местного ЧОПа, вытолкнули нас на улицу», — рассказал мужчина.

Он добавил, что позже на улице один из сотрудников охранного ведомства выстрелил в офицеров из газового пистолета, а после распылил перцовый баллончик в сторону компании.

Собеседник RT добавил, что у обоих военных ожоги сетчатки, а у одного из них разбит нос. Они написали заявление в полицию.

В баре отказались прокомментировать RT случившееся.