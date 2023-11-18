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В Южно-Сахалинске участников спецоперации не пустили в бар

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В Южно-Сахалинске участников специальной военной операции сначала не пустили в бар, а после обстреляли из газового пистолета, рассказал RT друг военнослужащих.
В Южно-Сахалинске участников спецоперации не пустили в бар
  • Gettyimages.ru

По словам собеседника телеканала, инцидент произошёл накануне ночью. Пять мужчин, среди которых два офицера, пришли отмечать получение орденов Мужества, но их не пустили в заведение без объяснения причин.

«Мы попросили администратора позвать, на что они начали проявлять агрессию, мы начали снимать видео, они вызвали ГБР местного ЧОПа, вытолкнули нас на улицу», — рассказал мужчина.

Он добавил, что позже на улице один из сотрудников охранного ведомства выстрелил в офицеров из газового пистолета, а после распылил перцовый баллончик в сторону компании.

Собеседник RT добавил, что у обоих военных ожоги сетчатки, а у одного из них разбит нос. Они написали заявление в полицию.

В баре отказались прокомментировать RT случившееся.

 

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