В Южно-Сахалинске участников спецоперации не пустили в бар
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По словам собеседника телеканала, инцидент произошёл накануне ночью. Пять мужчин, среди которых два офицера, пришли отмечать получение орденов Мужества, но их не пустили в заведение без объяснения причин.
«Мы попросили администратора позвать, на что они начали проявлять агрессию, мы начали снимать видео, они вызвали ГБР местного ЧОПа, вытолкнули нас на улицу», — рассказал мужчина.
Он добавил, что позже на улице один из сотрудников охранного ведомства выстрелил в офицеров из газового пистолета, а после распылил перцовый баллончик в сторону компании.
Собеседник RT добавил, что у обоих военных ожоги сетчатки, а у одного из них разбит нос. Они написали заявление в полицию.
В баре отказались прокомментировать RT случившееся.