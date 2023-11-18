Один человек погиб при пожаре в квартире в Петербурге
Об этом сообщили в МЧС России по городу.
Указывается, что информация о возгорании поступила в 16:33 мск, к 17:05 пожар был ликвидирован.
«В трёхкомнатной квартире, в комнате площадью 8 кв. м, горела обстановка на площади 3 кв. м. В результате пожара погиб один человек», — написало ведомство.
В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.
Ранее сообщалось, что в пожаре в квартире на юго-западе Санкт-Петербурга погибли три человека.