Один человек погиб при пожаре в квартире в Петербурге

Один человек погиб в результате пожара квартире в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Об этом сообщили в МЧС России по городу.

Указывается, что информация о возгорании поступила в 16:33 мск, к 17:05 пожар был ликвидирован.

«В трёхкомнатной квартире, в комнате площадью 8 кв. м, горела обстановка на площади 3 кв. м. В результате пожара погиб один человек», — написало ведомство.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в пожаре в квартире на юго-западе Санкт-Петербурга погибли три человека.