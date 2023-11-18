Киллер Ореховской ОПГ Пустовалов должен выйти из тюрьмы 18 ноября

Киллер Ореховской группировки Александр Пустовалов (Саша Солдат) сегодня должен выйти на свободу после 24 лет колонии строгого режима.

По данным RT, согласно решению суда, над ним установлен административный надзор.

Уточняется, что в ближайшие три года он обязан дважды в месяц являться в отдел МВД по месту жительства. Кроме того, он не может выезжать за пределы Москвы без разрешения и выходить на улицу ночью.

Пустовалова арестовали 19 ноября 1999 года.

Во ФСИН не стали комментировать RT, вышел мужчина или нет, но сказали, что он должен был покинуть колонию.

Ранее сообщалось, что в деле главаря одной из самых больших в России группировок киллеров Аслана Гагиева появилось ещё три убийства.