Песков объяснил, почему не раскрываются детали посещения Путиным штаба ЮВО
«Это же военная информация, она закрытая, она не может быть более подробной», — цитирует ТАСС Пескова.
Он отметил, что не сопровождает Путина в таких поездках.
10 ноября российский президент посетил штаб Южного военного округа. Глава государства встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Президент также ознакомился с новыми образцами военной техники и заслушал доклады о ходе СВО.