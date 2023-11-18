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Песков объяснил, почему не раскрываются детали посещения Путиным штаба ЮВО

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Подробности посещения президентом России Владимиром Путиным штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону не разглашаются по причине наличия закрытой, военной информации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это же военная информация, она закрытая, она не может быть более подробной», — цитирует ТАСС Пескова.

Он отметил, что не сопровождает Путина в таких поездках.

10 ноября российский президент посетил штаб Южного военного округа. Глава государства встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Президент также ознакомился с новыми образцами военной техники и заслушал доклады о ходе СВО.

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