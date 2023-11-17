В Подмосковье расселят 150 тысяч жителей по программе реновации до 2026 года

В Московской области расселят 150 тыс. человек по программе реновации до 2026 года.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Переселение жителей из старого жилого фонда губернатор Андрей Воробьёв обсудил на встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным.

За три года в Подмосковье запустили 11 проектов реновации, в том числе в Балашихе, Раменском, Мытищах, Королёве и Химках.

В высокой степени проработки находится ещё 26 проектов комплексного развития территорий.

Ранее НСН сообщала, что в Москве при застройке Южного порта возведут общественно-деловую недвижимость.