На Чаяндинском месторождении в Якутии обнаружили медведя
- РИА Новости
Об этом сообщили в департаменте охотничьего хозяйства Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
«Информацию по медведю сообщили сотрудники предприятия, у которых вахтовый городок расположен на 105-м км Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения», — приводит сообщение РИА Новости.
Медведь тяжело травмировал двух рабочих.
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