На Чаяндинском месторождении в Якутии обнаружили медведя

Бурого медведя обнаружили на Чаяндинском месторождении в Якутии.

Об этом сообщили в департаменте охотничьего хозяйства Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

«Информацию по медведю сообщили сотрудники предприятия, у которых вахтовый городок расположен на 105-м км Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения», — приводит сообщение РИА Новости.

Медведь тяжело травмировал двух рабочих.

Ранее в Приморском крае госпитализировали сторожа местной пасеки после нападения амурского тигра.