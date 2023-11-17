Путин: Россия не хочет ни с кем рвать отношения

Российская сторона не хочет ни с кем рвать отношения, заявил в ходе пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума российский лидер Владимир Путин.

RT ведёт трансляцию.

«Мы не хотим ни с кем рвать отношения, мы этого и не делаем. Мы же ничего не захлопываем — ни двери, ни форточки, ни окна», — заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что видит многополярный мир справедливым.