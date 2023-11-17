Путин: Россия не хочет ни с кем рвать отношения
Российская сторона не хочет ни с кем рвать отношения, заявил в ходе пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума российский лидер Владимир Путин.
- РИА Новости
RT ведёт трансляцию.
«Мы не хотим ни с кем рвать отношения, мы этого и не делаем. Мы же ничего не захлопываем — ни двери, ни форточки, ни окна», — заявил Путин.
Ранее Путин заявил, что видит многополярный мир справедливым.
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