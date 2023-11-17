Число обжаловавших арест участников беспорядков в Махачкале достигло 27

Число обжаловавших арест участников беспорядков в аэропорту Махачкалы возросло до 27.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

«На обжалование поступило 27 материалов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в участии в беспорядках», — цитирует её РИА Новости.

Отмечается, что 23 материала уже рассмотрены, все оставлены без изменения.

Ранее сообщалось, что 17 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали арест.