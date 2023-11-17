Оренбургский ЦУР помог решить 300 тысяч вопросов за три года

Центр управления регионом в Оренбургской области помог решить 300 тыс. вопросов за три года.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Telegram-канал губернатора Дениса Паслера.

«На основе анализа сообщений модернизировали водопроводные сети в Новотроицке. Отремонтировали дорогу по улице Автодромной в Оренбурге, улице Краматорской в Орске. Реконструировали самую крупную котельную в Бузулуке, идёт подготовка к строительству школы на улице Мурманской», — рассказал Паслер.

По его словам, специалисты ЦУР принимают участие в развитии официальных страниц органов власти и организаций в соцсетях. На данный момент это 2,9 тыс. пабликов, на которые подписаны 1,3 млн жителей.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии записались к врачу через «Госуслуги» 1,2 млн раз.