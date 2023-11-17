RT в Telegram
Подпишись

Оренбургский ЦУР помог решить 300 тысяч вопросов за три года

Короткая ссылка
Центр управления регионом в Оренбургской области помог решить 300 тыс. вопросов за три года.
Оренбургский ЦУР помог решить 300 тысяч вопросов за три года
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Telegram-канал губернатора Дениса Паслера.

«На основе анализа сообщений модернизировали водопроводные сети в Новотроицке. Отремонтировали дорогу по улице Автодромной в Оренбурге, улице Краматорской в Орске. Реконструировали самую крупную котельную в Бузулуке, идёт подготовка к строительству школы на улице Мурманской», — рассказал Паслер.

По его словам, специалисты ЦУР принимают участие в развитии официальных страниц органов власти и организаций в соцсетях. На данный момент это 2,9 тыс. пабликов, на которые подписаны 1,3 млн жителей.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии записались к врачу через «Госуслуги» 1,2 млн раз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить