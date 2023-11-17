Лишённый прав водитель маршрутки устроил ДТП в Волгограде

Авария с участием маршрутного такси произошла в Волгограде. Автомобиль, за рулём которого находился ранее лишённый водительских прав мужчина, протаранил стоящие впереди машины и дорожный знак.

Как сообщили в региональном главке МВД, в результате аварии пострадали сам 55-летний водитель маршрутного такси и его восьмилетняя пассажирка. Им понадобилась медицинская помощь.

«Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что ранее водитель был лишён права управления транспортным средством», — уточняется в сообщении.

В конце октября в Волгоградской области произошло другое ДТП с участием маршрутки. Сообщалось, что в результате аварии пострадали трое человек.