Лишённый прав водитель маршрутки устроил ДТП в Волгограде
- РИА Новости
Как сообщили в региональном главке МВД, в результате аварии пострадали сам 55-летний водитель маршрутного такси и его восьмилетняя пассажирка. Им понадобилась медицинская помощь.
«Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что ранее водитель был лишён права управления транспортным средством», — уточняется в сообщении.
В конце октября в Волгоградской области произошло другое ДТП с участием маршрутки. Сообщалось, что в результате аварии пострадали трое человек.