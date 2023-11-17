RT в Telegram
Подпишись

Лишённый прав водитель маршрутки устроил ДТП в Волгограде

Короткая ссылка
Авария с участием маршрутного такси произошла в Волгограде. Автомобиль, за рулём которого находился ранее лишённый водительских прав мужчина, протаранил стоящие впереди машины и дорожный знак.
Лишённый прав водитель маршрутки устроил ДТП в Волгограде
  • РИА Новости

Как сообщили в региональном главке МВД, в результате аварии пострадали сам 55-летний водитель маршрутного такси и его восьмилетняя пассажирка. Им понадобилась медицинская помощь.

«Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что ранее водитель был лишён права управления транспортным средством», — уточняется в сообщении.

В конце октября в Волгоградской области произошло другое ДТП с участием маршрутки. Сообщалось, что в результате аварии пострадали трое человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить