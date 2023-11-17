Собянин: на юго-востоке Москвы построят 67 домов по программе реновации

В Юго-Восточном административном округе Москвы построят 67 домов по программе реновации, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Строим и проектируем 67 домов по программе реновации в ЮВАО. 40 новостроек уже готовы, в 39 из них идёт заселение. Всего на юго-востоке в программу входят 818 домов, в которых проживают больше 164 тыс. человек», — рассказал мэр.

Он отметил, что рядом с новыми домами разместят все необходимые социальные и спортивные объекты, в том числе школы и детсады.

К примеру, школы появятся на Золоторожском Валу в Лефортове и на улице Новохохловской в Нижегородском районе.

Ранее НСН сообщала, что в Москве при застройке Южного порта возведут общественно-деловую недвижимость.