НГПУ Минина подписал соглашение о сотрудничестве с тремя гимназиями Сербии

НГПУ имени К. Минина в рамках реализации проекта «Неделя математики, физики и компьютерных наук» подписал соглашение о сотрудничестве с тремя школами Сербии.

Об этом информирует сайт pravda-nn.ru.

Проект входит в комплекс мероприятий «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» государственной программы «Развитие образования».

На реализацию проекта выделен грант от Федерального агентства по делам СНГ.

В рамках соглашения в гимназиях Сербии организуют воркшопы и лекции для старшеклассников. Кроме того, специалисты Мининского университета окажут консультативную помощь сербским преподавателям русского языка, математики, физики и информатики.

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