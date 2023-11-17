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В Москве с января этого года ввели в эксплуатацию 16 новых спортивных объектов

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В Москве за период с января по ноябрь 2023 года ввели в эксплуатацию 16 спортивных объектов общей площадью около 150 тыс. кв. м.
В Москве с января этого года ввели в эксплуатацию 16 новых спортивных объектов
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

В частности, осенью в районе Ясенево открылся Центр фигурного катания Этери Тутберидзе. Ещё два физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК) стали доступны для жителей Внукова и Крюкова.

«Обновление существующей спортивной инфраструктуры и формирование новых локаций для занятий физической активностью — среди приоритетных направлений градостроительной политики Москвы», — заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.

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