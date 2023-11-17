В Москве при застройке Южного порта возведут общественно-деловую недвижимость
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
«Здесь появятся гостиницы, производственные, научные и офисные комплексы, а также многие другие объекты, востребованные в этом районе», — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Под строительство выделен участок общей площадью 65 га между улицами Коломникова, Шоссейная, Шоссейным проездом и железнодорожными путями.
Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.