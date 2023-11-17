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В Москве при застройке Южного порта возведут общественно-деловую недвижимость

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В Москве, на одном из участков промзоны «Южный порт», которую реорганизуют по проекту комплексного развития территорий (КРТ), построят 935,5 тыс. кв. м недвижимости производственного и общественно-делового назначения.
В Москве при застройке Южного порта возведут общественно-деловую недвижимость
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

«Здесь появятся гостиницы, производственные, научные и офисные комплексы, а также многие другие объекты, востребованные в этом районе», — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Под строительство выделен участок общей площадью 65 га между улицами Коломникова, Шоссейная, Шоссейным проездом и железнодорожными путями.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.

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