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На Чукотке нашли женщину, потерявшуюся в тундре неделю назад

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На Чукотке нашли жительницу села Нешкан, которая неделю назад, 10 ноября, потерялась в тундре. Об этом информирует пресс-служба районной администрации.
На Чукотке нашли женщину, потерявшуюся в тундре неделю назад
  • РИА Новости

Как рассказали власти, ранее группа из пяти человек вышла на двух снегоходах из оленеводческой бригады «Заполярье» в Нешкан.

В ходе поездки один из снегоходов утонул, после чего пропали три человека. 16 ноября один из потерявшихся самостоятельно вернулся в Нешкан и сообщил о местонахождении второй потерявшейся. 

«Эвакуированную сегодня женщину доставили в Нешкан с общим переохлаждением, ей оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас она чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении.

Позже ещё один потерявшийся также самостоятельно вернулся в село.

Ранее сообщалось, что во время пурги на Чукотке в тундре потерялись два человека.

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