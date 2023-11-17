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СК завёл дело на дорожников по факту ДТП со школьным автобусом в Приморском крае

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Следственный комитет возбудил уголовное дело на сотрудников дорожных служб по факту ДТП со школьниками в Приморском крае.
СК завёл дело на дорожников по факту ДТП со школьным автобусом в Приморском крае
  • РИА Новости

«Следком завёл уголовное дело на дорожников, виновных в ДТП со школьным автобусом», — говорится в заявлении «PrimaMedia.Приморье».

Отмечается, что сотрудники дорожных служб не обработали дорожное покрытие автодороги Хабаровск — Владивосток — Тавричанка.

«В результате произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, часть из которых были травмированы», — сообщили в СК.

Ранее стало известно, что восемь детей получили травмы в ДТП с автобусом в Приморье 16 ноября.

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