RT в Telegram
Подпишись

Двоих подозреваемых в убийстве отца пятерых детей арестовали под Челябинском

Короткая ссылка
Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих 24-летних жителей Магнитогорска, которых подозревают в расправе над фермером — отцом пятерых детей. Мужчину убили в декабре 2022 года в Кизильском районе Челябинской области.
Двоих подозреваемых в убийстве отца пятерых детей арестовали под Челябинском
  • РИА Новости

В полиции сообщили, что выйти на след подозреваемых удалось осенью. Оба фигуранта уголовного дела имеют криминальный опыт: они занимались разбоем и вымогательствами.

«Проверяя подозреваемых на причастность к преступлению, полицейские установили, что в день убийства они выезжали из Магнитогорска и продолжительное время могли находиться в районе посёлка Измайловского», — сообщили в региональном главке МВД.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли два незарегистрированных ружья, а также патроны. Задержанных поместили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова арестовали в Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить