Двоих подозреваемых в убийстве отца пятерых детей арестовали под Челябинском

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих 24-летних жителей Магнитогорска, которых подозревают в расправе над фермером — отцом пятерых детей. Мужчину убили в декабре 2022 года в Кизильском районе Челябинской области.

В полиции сообщили, что выйти на след подозреваемых удалось осенью. Оба фигуранта уголовного дела имеют криминальный опыт: они занимались разбоем и вымогательствами.

«Проверяя подозреваемых на причастность к преступлению, полицейские установили, что в день убийства они выезжали из Магнитогорска и продолжительное время могли находиться в районе посёлка Измайловского», — сообщили в региональном главке МВД.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли два незарегистрированных ружья, а также патроны. Задержанных поместили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова арестовали в Петербурге.