Госдума разрешила приватизировать брошенные речные причалы за рубль

Государственная дума приняла закон, который упрощает процедуру приватизации заброшенных причалов, перегрузочных комплексов и иных объектов в речных портах, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Об этом пишет РИА Новости.

Согласно закону, данные объекты будут выставляться на конкурс по стартовой цене 1 рубль, пояснил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Если есть несколько претендентов, будет проводиться аукцион.

Договор купли-продажи объекта речного порта, находящегося в ненадлежащем состоянии, должен устанавливать срок его приведения в порядок — в пределах пяти лет.

В случае невыполнения этой обязанности договор будет расторгнут.