Госдума разрешила приватизировать брошенные речные причалы за рубль
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Согласно закону, данные объекты будут выставляться на конкурс по стартовой цене 1 рубль, пояснил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Если есть несколько претендентов, будет проводиться аукцион.
Договор купли-продажи объекта речного порта, находящегося в ненадлежащем состоянии, должен устанавливать срок его приведения в порядок — в пределах пяти лет.
В случае невыполнения этой обязанности договор будет расторгнут.