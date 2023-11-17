В Москве мужчина выстрелил в потолок у станции метро «Рязанский проспект»
- РИА Новости
Об этом ведомство написало в Telegram.
По данным ведомства, утром 17 ноября между двумя мужчинами произошёл конфликт перед входом в западный вестибюль станции метро «Рязанский проспект».
«После этого злоумышленник взял дома ружьё, вернулся и, продолжив конфликт, выстрелил из оружия в потолок», — говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал. Мужчину задержали.
Отмечается, что у мужчины имелось разрешение на ношение оружия.