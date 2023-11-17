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Число разработок московской «Карты инновационных решений» превысило 6 тысяч

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На столичной «Карте инновационных решений» представили более 6 тыс. готовых технологических продуктов, чтобы упростить подбор для крупного бизнеса и городских властей, ищущих проекты и услуги под определённые задачи.
Число разработок московской «Карты инновационных решений» превысило 6 тысяч
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».

Свои разработки на онлайн-платформе разместили около 4 тыс. предпринимателей, уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Каталог объединяет идеи по 18 направлениям. Среди них «Промышленность», «Креативные индустрии», «Туризм и отдых» и другие сферы. С начала года база пополнилась 1 тыс. предложений», — отметила вице-мэр.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что число новых позиций товаров, работ и услуг в каталоге столичного портала поставщиков увеличилось на 500 тыс. с начала года.

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